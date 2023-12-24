Шабалина (Гурочкина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Гурочкина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925

Отец: Гурочкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Шабалина) Нина Семеновна

Отец ребёнка: Шабалин Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Шабалин Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Семён Васильевич

Рождение ребёнка
16.06.1947

Дочь: Костерина (Шабалина) Галина Семёновна

Отец ребёнка: Шабалин Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно

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