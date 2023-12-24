Шабалина (Гурочкина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925
Отец: Гурочкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Шабалина) Нина Семеновна
Отец ребёнка: Шабалин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабалин Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1947
Дочь: Костерина (Шабалина) Галина Семёновна
Отец ребёнка: Шабалин Семён Васильевич
Смерть
Неизвестно