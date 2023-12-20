Михеева (Шабалина) Нина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Эдуард Анатольевич
Отец ребёнка: Михеев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Михеев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Анатолий
Место жительства
29.08.?
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область