Михеева (Шабалина) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Шабалина) Нина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин Семён Васильевич

Мать: Шабалина (Гурочкина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Эдуард Анатольевич

Отец ребёнка: Михеев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Михеев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Анатолий

Место жительства
29.08.?
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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