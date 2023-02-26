Григорий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Григорьев

Григорий Григорьев

Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Дария Павлова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Петрова

Рождение ребёнка
04.05.1890

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: София Петрова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1894

Сын: Даниил Григорьев

Мать ребёнка: София Петрова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1897

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: София Петрова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1898

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: София Петрова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.