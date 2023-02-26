Григорий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Дария Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Петрова
Рождение ребёнка
04.05.1890
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: София Петрова
Рождение ребёнка
06.07.1894
Сын: Даниил Григорьев
Мать ребёнка: София Петрова
Рождение ребёнка
06.03.1897
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: София Петрова
Рождение ребёнка
16.10.1898
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: София Петрова
Смерть
Неизвестно