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София Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.05.1890

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1894

Сын: Даниил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1897

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1898

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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