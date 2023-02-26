София Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1890
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
06.07.1894
Сын: Даниил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
06.03.1897
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
16.10.1898
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Григорьев
Смерть
Неизвестно