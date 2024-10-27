Наталья Федоровнв 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Федоровнв

Наталья Федоровнв

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флор Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Флорович

Отец ребёнка: Флор Михайлович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ананий Флорович

Отец ребёнка: Флор Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Флорович

Отец ребёнка: Флор Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сергей Флорович

Отец ребёнка: Флор Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.