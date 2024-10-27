Флор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Михаил Ильич
Мать: Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федоровнв
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Флорович
Мать ребёнка: Наталья Федоровнв
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ананий Флорович
Мать ребёнка: Наталья Федоровнв
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Флорович
Мать ребёнка: Наталья Федоровнв
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сергей Флорович
Мать ребёнка: Наталья Федоровнв
Смерть
Неизвестно