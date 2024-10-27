Флор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлор Михайлович

Флор Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Михаил Ильич

Мать: Васса Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федоровнв

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Флорович

Мать ребёнка: Наталья Федоровнв

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ананий Флорович

Мать ребёнка: Наталья Федоровнв

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Флорович

Мать ребёнка: Наталья Федоровнв

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сергей Флорович

Мать ребёнка: Наталья Федоровнв

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.