Гусева Ефросиния Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Мефодий Арефов
Рождение ребёнка
19.05.1868 ст.
Дочь: Гусева Елена Мефодиевна
Отец ребёнка: Гусев Мефодий Арефов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно