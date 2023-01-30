Гусева Ефросиния Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Ефросиния Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Мефодий Арефов

Рождение ребёнка
19.05.1868 ст.

Дочь: Гусева Елена Мефодиевна

Отец ребёнка: Гусев Мефодий Арефов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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