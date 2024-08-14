Пожиткова (Купырева) Мария Ивановна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПожиткова (Купырева) Мария Ивановна

Пожиткова (Купырева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1899 ст.

Муж: Пожитков Федор Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/152
Рождение ребёнка
17.09.1900 ст.

Дочь: (Пожиткова) Евфросинья Федоровна

Отец ребёнка: Пожитков Федор Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/131
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.