Чистополова Феодосия Федорова 1721 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистополова Феодосия Федорова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1743

Муж: Чистополов Захар Васильев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Чистополов Василий Захаров

Отец ребёнка: Чистополов Захар Васильев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Чистополова Мавра Захарова

Отец ребёнка: Чистополов Захар Васильев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757 или 1760

Сын: Чистополов Илья Захаров

Отец ребёнка: Чистополов Захар Васильев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1762
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1816

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