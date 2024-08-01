Чистополова Феодосия Федорова
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
Рождение ребёнка
1743
Сын: Чистополов Василий Захаров
Отец ребёнка: Чистополов Захар Васильев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Чистополова Мавра Захарова
Отец ребёнка: Чистополов Захар Васильев
Рождение ребёнка
1757 или 1760
Отец ребёнка: Чистополов Захар Васильев
Упоминание
1762
Смерть
До 1816