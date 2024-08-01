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Чистополов Захар Васильев

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Чистополов Василий Григорьев

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1743

Жена: Чистополова Феодосия Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Чистополов Василий Захаров

Мать ребёнка: Чистополова Феодосия Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Чистополова Мавра Захарова

Мать ребёнка: Чистополова Феодосия Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757 или 1760

Сын: Чистополов Илья Захаров

Мать ребёнка: Чистополова Феодосия Федорова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1762
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1816

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