Чистополов Захар Васильев
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Чистополов Василий Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
Рождение ребёнка
1743
Сын: Чистополов Василий Захаров
Мать ребёнка: Чистополова Феодосия Федорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Чистополова Мавра Захарова
Мать ребёнка: Чистополова Феодосия Федорова
Рождение ребёнка
1757 или 1760
Мать ребёнка: Чистополова Феодосия Федорова
Упоминание
1762
Смерть
До 1816