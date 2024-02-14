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Хабиров Насибулла

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

22.07.1894

Дата смерти

16.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894

Отец: Хабиров Аскар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабиров Раис

Мать ребёнка: Хабирова Магфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабирова Магфия

Рождение ребёнка
22.06.1927

Сын: Хабиров Габдулхай

Мать ребёнка: Хабирова Магфия

Смерть
16.05.1973

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