Хабиров Насибулла
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения22.07.1894
Дата смерти16.05.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894
Отец: Хабиров Аскар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабиров Раис
Мать ребёнка: Хабирова Магфия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабирова Магфия
Рождение ребёнка
22.06.1927
Сын: Хабиров Габдулхай
Мать ребёнка: Хабирова Магфия
Смерть
16.05.1973