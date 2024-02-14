Хабирова Магфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1896
Дата смерти26.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабиров Раис
Отец ребёнка: Хабиров Насибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабиров Насибулла
Рождение ребёнка
22.06.1927
Сын: Хабиров Габдулхай
Отец ребёнка: Хабиров Насибулла
Смерть
26.01.1973