Хабирова Магфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабирова Магфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1896

Дата смерти

26.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабиров Раис

Отец ребёнка: Хабиров Насибулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабиров Насибулла

Рождение ребёнка
22.06.1927

Сын: Хабиров Габдулхай

Отец ребёнка: Хабиров Насибулла

Смерть
26.01.1973

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