Пигалев Иван Казак Р.Камышлова Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1838
Жена: Пиголева Мария Яковлева
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.01.1839
Мать ребёнка: Пиголева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пиголева Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно