Пигалев Иван Казак Р.Камышлова Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалев Иван Казак Р.Камышлова Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигалев Василий Казак Р.Камышлова Захаров

Мать: Пиголева Мариамна Петрова

Бракосочетание
16.01.1838

Жена: Пиголева Мария Яковлева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.01.1839

Сын: Пигалев Максим Иванов

Мать ребёнка: Пиголева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалев Алексей Иванов?

Мать ребёнка: Пиголева Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
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