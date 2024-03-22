Федосья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Василий Дементьевич
Мать: Наталья Дмитриева
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
После 15.09.1755 ст.
Муж: Матвей Иванович
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ефросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Смерть
1764
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321