Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Васильевна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1744

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1705 г.р.

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Василий Дементьевич

Мать: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Бракосочетание
После 15.09.1755 ст.

Муж: Матвей Иванович

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ефросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
1764
Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321
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