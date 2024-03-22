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Матвей Иванович

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.
1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321
Бракосочетание
После 15.09.1755 ст.

Жена: Федосья Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ефросинья Матвеевна

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
После 1765

Жена: Мария Федотовна

Смерть
Неизвестно
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