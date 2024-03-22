Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321
Бракосочетание
После 15.09.1755 ст.
Жена: Федосья Васильевна
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#321
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ефросинья Матвеевна
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
После 1765
Жена: Мария Федотовна
Смерть
Неизвестно