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Janhunen (Janhonen) Matti Pekanpoika

Место рождения

Lieksa talo 52, Pielisjärvi, Finland

Дата рождения

14.08.1847

Дата смерти

14.08.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Waris (Janhunen) Sandra Helena Matintytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.08.1908

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