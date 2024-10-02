Janhunen (Janhonen) Matti Pekanpoika
Место рожденияLieksa talo 52, Pielisjärvi, Finland
Дата рождения14.08.1847
Дата смерти14.08.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Waris (Janhunen) Sandra Helena Matintytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.08.1908