Мартынова (Нифантьева) Харитонья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1790 ст.
Восприемники: солдат Василий Коровин и девица Агриппина Белозерова
Бракосочетание
14.02.1810 ст.
Муж: Мартынов Алексей
Пресногорьковка, Узункольский район, Костанайская область
Поручители: прихожане Заки Тимофей Шахматов, Степан Яганцов, Потап Мар тынов
Смерть
Неизвестно