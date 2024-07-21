Мартынова (Нифантьева) Харитонья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова (Нифантьева) Харитонья Афанасьевна

Мартынова (Нифантьева) Харитонья Афанасьевна

Место рождения

Песчанка, Узункольский район, Костанайская область

Дата рождения

05.10.1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1790 ст.

Отец: Нифантьев Афанасий Степанович

Мать: Нифантьева Анна Абрамовна

Песчанка, Узункольский район, Костанайская область
Восприемники: солдат Василий Коровин и девица Агриппина Белозерова
Бракосочетание
14.02.1810 ст.

Муж: Мартынов Алексей

Пресногорьковка, Узункольский район, Костанайская область
Поручители: прихожане Заки Тимофей Шахматов, Степан Яганцов, Потап Мар тынов
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.