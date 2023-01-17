Пресногорьковка
Узункольский район, Костанайская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населенные места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
165Пресногорьковская ст., стан. правл.Всех дворов: 217. 1154Лошадей: 438. Рогатого скота: 378. Овец: 149.
17584. Пресногорьковская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 9. Кибиток: 1473. 6841Лошадей: 10300. Рогатого скота: 4850. Верблюдов: 10. Овец: 7640. Коз: 1200.
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село ПресногорьковкаПресногорьков а.396651100