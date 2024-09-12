Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванович

Место рождения

Каймары

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1689 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: Иван Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Сергеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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