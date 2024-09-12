Василий Иванович
Место рожденияКаймары
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723
Отец: Иван Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Сергеевна
Смерть
Неизвестно