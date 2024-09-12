Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Сын: Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно