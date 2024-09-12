Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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