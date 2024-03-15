Егорова (Гаврилова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Гаврилова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1918

Дочь: Макаревич Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1928

Сын: Егоров Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1932

Дочь: Шлюнкина Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Сяпчезеро Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Наталья

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Иван

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Андрей

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Сергей Петрович

Смерть
11.01.1984
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