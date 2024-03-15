Егорова (Гаврилова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
10.12.1918
Дочь: Макаревич Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1928
Сын: Егоров Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1932
Дочь: Шлюнкина Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Сяпчезеро Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Наталья
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Иван
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Андрей
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Егоров Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1984