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Дементьева Наталья Павловна

Место рождения

Безводная, Урахчинская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Безводная, Урахчинская волость, Лаишевский уезд
Бракосочетание
1899

Муж: Дементьев Петр Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1899 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 926 Петр Афонасьев 21 Афонасий Дементьев 1878 Гремячка Наталья Павлова 20 Павел Петров Семенов 1879 Безводная
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Дементьева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Татьяна Петр Афанасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Дементьева) Александра Петровна

Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1907 О родившихся Гремячка 4 176 1271 Александра Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дементьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Иоанн Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дементьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1913 О родившихся Гремячка 4 176 1602 Николай Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Дементьева) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич

1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Елизавета Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно

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