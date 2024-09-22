Дементьева Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
1899 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 926 Петр Афонасьев 21 Афонасий Дементьев 1878 Гремячка Наталья Павлова 20 Павел Петров Семенов 1879 Безводная
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Дементьева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Татьяна Петр Афанасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Дементьева) Александра Петровна
Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич
1907 О родившихся Гремячка 4 176 1271 Александра Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Иоанн Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дементьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич
1913 О родившихся Гремячка 4 176 1602 Николай Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Дементьева) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Дементьев Петр Афанасьевич
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Елизавета Петр Афонасьев Дементьев Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно