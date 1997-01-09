Қайкен Сезим Боранбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Қайкен Сезим Боранбаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

БҚ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.2017

Дочь: Аязби Айбибі Жасқайратқызы

Отец ребёнка: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы

Рождение ребёнка
14.03.2019

Сын: Аязби Бекзат Жасқайратұлы

Отец ребёнка: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы

Рождение ребёнка
28.11.2020

Дочь: Аязби Алтынай Жасқайратқызы

Отец ребёнка: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы

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