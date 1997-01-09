Қайкен Сезим Боранбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.2017
Дочь: Аязби Айбибі Жасқайратқызы
Отец ребёнка: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы
Рождение ребёнка
14.03.2019
Сын: Аязби Бекзат Жасқайратұлы
Отец ребёнка: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы
Рождение ребёнка
28.11.2020
Дочь: Аязби Алтынай Жасқайратқызы
Отец ребёнка: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы
Бракосочетание
Неизвестно