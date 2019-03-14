Аязби Бекзат Жасқайратұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аязби Бекзат Жасқайратұлы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.2019

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БҚ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2019

Отец: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы

Мать: Қайкен Сезим Боранбаевна

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