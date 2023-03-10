Мадянов (Неизвестно) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадянов (Неизвестно) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадянов Иван

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Мадянов Венимамин Иванович

Отец ребёнка: Мадянов Иван

Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Мадянов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Мадянов Иван

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.12.1912

Сын: Мадянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мадянов Иван

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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