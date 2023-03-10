Мадянов (Неизвестно) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мадянов Иван
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Мадянов Венимамин Иванович
Отец ребёнка: Мадянов Иван
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Мадянов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Мадянов Иван
Рождение ребёнка
06.12.1912
Отец ребёнка: Мадянов Иван
Смерть
Неизвестно