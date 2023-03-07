Мадянов Иван
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Мадянов Венимамин Иванович
Мать ребёнка: Мадянов Марфа
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Мадянов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Мадянов Марфа
Рождение ребёнка
06.12.1912
Мать ребёнка: Мадянов Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мадянов Марфа
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно