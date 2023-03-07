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Мадянов Иван

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Мадянов Венимамин Иванович

Мать ребёнка: Мадянов Марфа

Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Мадянов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Мадянов Марфа

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.12.1912

Сын: Мадянов Николай Иванович

Мать ребёнка: Мадянов Марфа

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадянов Марфа

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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