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Шабанов Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабанова Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1920

Сын: Шабанов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Шабанова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Марья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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