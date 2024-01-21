Шабанов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабанова Андрей
Рождение ребёнка
04.09.1920
Сын: Шабанов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Шабанова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Марья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Антонина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Александра Павловна
Смерть
Неизвестно