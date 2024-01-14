Кузнецова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1837 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1857 г.р.

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Место
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Рождение
1816

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кузнецов Афанасий

Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей

Смерть
Неизвестно
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