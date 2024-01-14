Кузнецова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Семён
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кузнецов Афанасий
Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Пантелей
Смерть
Неизвестно