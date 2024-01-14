Кузнецов Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1837 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
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Рождение
Около 1817

Отец: Кузнецов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кузнецов Николай

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кузнецов Афанасий

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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