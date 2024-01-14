Кузнецов Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Кузнецов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кузнецов Николай
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кузнецов Афанасий
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Смерть
Неизвестно