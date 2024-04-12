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Домна Яковлева

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

31.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Яков Михайлов

Мать: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
01.01.1857

Муж: Григорий Константинов

Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Смерть
31.01.1872
Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
От горячки в возрасте 29 лет согласно записи о смерти в метрической книге.
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