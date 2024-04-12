Домна Яковлева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти31.01.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Яков Михайлов
Мать: Стефанида Алексеева
Бракосочетание
01.01.1857
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Смерть
31.01.1872
От горячки в возрасте 29 лет согласно записи о смерти в метрической книге.