Яков Михайлов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Михаил Павлов
Мать: Ирина Игнатьева
По исповедной росписи 1833 года возраст 34 года
Бракосочетание
29.06.1825
Жена: Стефанида Алексеева
Помещицы Полковницы Марфы Петровны Валуевой деревни Ельмы, крестьянский сын Яков Михайлов и той же помещицы Валуевой с крестьянской дочерью Стефанидой Алексевой оба первым браком. Поручителями были: к... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
04.09.1831
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Домна Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Конон Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Егор Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдакия Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Смерть
Неизвестно