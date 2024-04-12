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Яков Михайлов

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Михаил Павлов

Мать: Ирина Игнатьева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
По исповедной росписи 1833 года возраст 34 года
Бракосочетание
29.06.1825

Жена: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Помещицы Полковницы Марфы Петровны Валуевой деревни Ельмы, крестьянский сын Яков Михайлов и той же помещицы Валуевой с крестьянской дочерью Стефанидой Алексевой оба первым браком. Поручителями были: к... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1831

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Домна Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Конон Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Егор Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдакия Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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