Красильников Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Антоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Красильников Никифор Антонович

Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Никифоровна

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1893

Сын: Красильников Семен Антонович

Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Никифоровна

д. Большая Княжая
Смерть
До 1914

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