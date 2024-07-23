Красильников Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Красильников Никифор Антонович
Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Никифоровна
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1893
Сын: Красильников Семен Антонович
Мать ребёнка: Красильникова Татьяна Никифоровна
д. Большая Княжая
Смерть
До 1914