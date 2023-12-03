Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

26.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1975

Отец: Антонов Сергей

Мать: Антонова Надежда Алексеевна

Бракосочетание
08.09.1996

Муж: Абакумец Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.09.1996

Муж: Абакумец Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.10.1997

Сын: Абакумец Иван Александрович

Отец ребёнка: Абакумец Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.02.1999

Сын: Абакумец Илья Александрович

Отец ребёнка: Абакумец Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.06.2000

Сын: Абакумец Павел Александрович

Отец ребёнка: Абакумец Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.02.2005

Сын: Абакумец Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Абакумец Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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