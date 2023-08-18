Абакумец Александр Борисович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения31.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1975
Бракосочетание
08.09.1996
Бракосочетание
08.09.1996
Рождение ребёнка
02.10.1997
Сын: Абакумец Иван Александрович
Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.02.1999
Сын: Абакумец Илья Александрович
Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.06.2000
Сын: Абакумец Павел Александрович
Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.2005
Сын: Абакумец Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна