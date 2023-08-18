Абакумец Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбакумец Александр Борисович

Абакумец Александр Борисович

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

31.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1975

Отец: Абакумец Борис Владимирович

Мать: Абакумец Татьяна Петровна

Бракосочетание
08.09.1996

Жена: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.09.1996

Жена: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.10.1997

Сын: Абакумец Иван Александрович

Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.02.1999

Сын: Абакумец Илья Александрович

Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.06.2000

Сын: Абакумец Павел Александрович

Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.02.2005

Сын: Абакумец Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Абакумец (Антонова) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.