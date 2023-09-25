Столбов Емельян (Амельян) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Емельян (Амельян) Ильин

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Столбов Илья Симанов

Мать: Столбова Татьяна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова 1-я жена Емельяна Ильина

Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1850
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Столбов Максим Емельянов

Мать ребёнка: Столбова 1-я жена Емельяна Ильина

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1858
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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