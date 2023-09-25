Столбов Емельян (Амельян) Ильин
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Столбов Илья Симанов
Мать: Столбова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1834
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Столбова 1-я жена Емельяна Ильина
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно