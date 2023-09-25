Столбова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Столбов Иван Ильин
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Столбов Емельян (Амельян) Ильин
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Столбов Карп Ильин
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Столбов Емельян (Амельян) Ильин
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Столбова Аграфена Ильина
Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов
Смерть
Неизвестно