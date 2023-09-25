Столбова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Илья Симанов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Столбов Иван Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Столбов Емельян (Амельян) Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Столбов Василий Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Столбов Карп Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Столбов Емельян (Амельян) Ильин

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Столбова Аграфена Ильина

Отец ребёнка: Столбов Илья Симанов

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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