Лукина Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Лукин Филат Ефимович
Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно