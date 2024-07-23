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Лукина Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Ефим Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Лукин Филат Ефимович

Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Лукин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Лукин Ефим Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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