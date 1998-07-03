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Генкин Арон Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1906

Дата смерти

03.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в г.Журавичи, Беларусь. Взято с МН, древо Шеховцова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генкин Вениамин Аронович

Мать ребёнка: Генкин (Леенсон) Роза Ефимовна

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штейнберг (Генкина) Лиля Ароновна

Мать ребёнка: Генкин (Леенсон) Роза Ефимовна

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генкин (Леенсон) Роза Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1998
г.Нью Раанана, Израиль

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