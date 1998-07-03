Генкин Арон Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1906
Дата смерти03.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в г.Журавичи, Беларусь. Взято с МН, древо Шеховцова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Генкин (Леенсон) Роза Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штейнберг (Генкина) Лиля Ароновна
Мать ребёнка: Генкин (Леенсон) Роза Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1998
г.Нью Раанана, Израиль