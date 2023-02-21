Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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