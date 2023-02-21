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Михаил
Михаил
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Место рождения
Тула
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Сперанский) Вера
1891 г.р.
Дети
Варвара
Лариса
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Лариса
Мать ребёнка:
Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Варвара
Мать ребёнка:
Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Вера
Смерть
Неизвестно
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