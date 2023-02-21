Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Тула

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
Неизвестно
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