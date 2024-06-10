Телицына Харитина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти12.12.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1823
Рождение ребёнка
15.01.1824 ст.
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
01.12.1825
Дочь: Шустова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
03.09.1827
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
01.04.1830
Дочь: Шустова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
13.07.1831
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шустова Неонила Алексеевна
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
08.02.1834
Дочь: Шустова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
20.12.1835
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
27.12.1838
Дочь: Шустова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
01.06.1840
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
18.05.1841
Сын: Шустов Андроник Алексеевич
Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич
Смерть
12.12.1858
от чахотки