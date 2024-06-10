Телицына Харитина Васильевна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТелицына Харитина Васильевна

Телицына Харитина Васильевна

Место рождения

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

12.12.1858

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1823

Муж: Шустов Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
15.01.1824 ст.

Сын: Шустов Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1825

Дочь: Шустова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1827

Сын: Шустов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1830

Дочь: Шустова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1831

Сын: Шустов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шустова Неонила Алексеевна

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1834

Дочь: Шустова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1835

Сын: Шустов Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1838

Дочь: Шустова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Шустов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1841

Сын: Шустов Андроник Алексеевич

Отец ребёнка: Шустов Алексей Георгиевич

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.12.1858
от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.