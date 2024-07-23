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Шустов Ефим Алексеевич

Место рождения

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.01.1824 ст.

Дата смерти

19.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1824 ст.

Отец: Шустов Алексей Георгиевич

Мать: Телицына Харитина Васильевна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.02.1845

Жена: Шустова Степанида Семеновна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.06.1845

Дочь: Шустова Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1847

Сын: Шустов Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1849

Сын: Шустов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1851

Сын: Шустов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1854

Дочь: Шустова Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1855

Сын: Шустов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1861

Сын: Шустов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1867 ст.

Сын: Шустов Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна

У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.04.1893 ст.
У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
"Натурально"

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