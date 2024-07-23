Шустов Ефим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1824 ст.
Дата смерти19.04.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1824 ст.
Бракосочетание
14.02.1845
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.06.1845
Дочь: Шустова Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
08.08.1847
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
01.05.1849
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1851
Сын: Шустов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
04.03.1854
Дочь: Шустова Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
04.04.1855
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
08.02.1861
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
02.02.1867 ст.
Мать ребёнка: Шустова Степанида Семеновна
Смерть
19.04.1893 ст.
"Натурально"