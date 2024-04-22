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Недозоров Семен Филатович

Место рождения

Песчанка, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Недозоров Филатов

Мать: не указана

Песчанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Недозоров Калистрат Семенович

Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Недозоров Сергей Семенович

Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Недозоров Максим Семенович

Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Недозоров Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1897

Сын: Недозоров Василий Семенович

Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Недозоров Григорий Семенович

Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недозорова -- Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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