Недозоров Семен Филатович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Недозоров Филатов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Недозоров Калистрат Семенович
Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Недозоров Сергей Семенович
Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Недозоров Максим Семенович
Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Недозоров Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1897
Сын: Недозоров Василий Семенович
Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Недозоров Григорий Семенович
Мать ребёнка: Недозорова -- Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно