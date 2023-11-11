Недозорова -- Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Недозоров Калистрат Семенович
Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Недозоров Сергей Семенович
Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Недозоров Максим Семенович
Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Недозоров Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович
Рождение ребёнка
29.01.1897
Сын: Недозоров Василий Семенович
Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Недозоров Григорий Семенович
Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно