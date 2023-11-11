Недозорова -- Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недозорова -- Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Недозоров Калистрат Семенович

Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Недозоров Сергей Семенович

Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Недозоров Максим Семенович

Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Недозоров Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович

Рождение ребёнка
29.01.1897

Сын: Недозоров Василий Семенович

Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Недозоров Григорий Семенович

Отец ребёнка: Недозоров Семен Филатович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недозоров Семен Филатович

Смерть
Неизвестно
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