Тяпнин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения19.09.1911 ст.
Дата смерти06.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911 ст.
- О рождении № 38 19 сентября 1911 г. Михаил Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорского общества и прихода, деревни Кокоревской крестьянина Ивана Павловича Тяпнина и законной жены его Ал... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Письмо Таракановой В.М.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1920
Кокарево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листах Переписи населении 1920 года по населенному месту Кокаревское (Кокарево) Хаврогорской волости Холмогорского уезда Архангельской губер... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1937
Дочь: Тараканова (Тяпнина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Тяпнина (Маркова) Прасковья Александровна
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos | Письмо Таракановой В.М.
Рождение ребёнка
20.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тяпнина (Маркова) Прасковья Александровна
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Смерть
06.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ | ОБД-Мемориал | Электронная база данных