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Тяпнин Михаил Иванович

Место рождения

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.09.1911 ст.

Дата смерти

06.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911 ст.

Отец: Тяпнин Иван Павлович

Мать: Тяпнина (Корзова) Александра Тимофеевна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- О рождении № 38 19 сентября 1911 г. Михаил Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорского общества и прихода, деревни Кокоревской крестьянина Ивана Павловича Тяпнина и законной жены его Ал... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тяпнина (Маркова) Прасковья Александровна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Письмо Таракановой В.М.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1920
Кокарево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листах Переписи населении 1920 года по населенному месту Кокаревское (Кокарево) Хаврогорской волости Холмогорского уезда Архангельской губер... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1937

Дочь: Тараканова (Тяпнина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Тяпнина (Маркова) Прасковья Александровна

Часовня, Холмогорский район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos | Письмо Таракановой В.М.
Рождение ребёнка
20.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тяпнина (Маркова) Прасковья Александровна

Часовня, Холмогорский район, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ | ОБД-Мемориал | Электронная база данных

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