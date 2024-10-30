Сяглов Алексей Осипович (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти28.03.1912
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
16.10.1895
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №924, стр. 175 https://yandex.ru/archive/catalog/ee57932b-5781-48bb-8cb5-ae2dc8c22cbd/175 Запись о браке №79
Рождение ребёнка
24.07.1896
Сын: Сяглов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Сяглова (Булавкина) Праскева Алексеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/eca8c1d2-4d95-4143-b041-085267c72b3c/145 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №5, стр. 145 Запись №197 Дарья Иосифовна Романова
Рождение ребёнка
09.09.1897
Дочь: Приходькова (Сяглова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Сяглова (Булавкина) Праскева Алексеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/d80a49ff-691e-4a9b-860b-553b2d721ed1/98 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1015, стр. 98 Воспреемники Илья Никитич Сяглов, Дарья Иосифовна ... Показать все
Восприемник
26.06.1905 ст.
Запись №48 Племянница Агриппина https://yandex.ru/archive/catalog/bb6cf263-fde1-4050-8946-35bf23a67942/127
Смерть
28.03.1912
https://yandex.ru/archive/catalog/dc8497c2-0b75-4eab-b23d-75df3c563557/171 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1962, стр. 171 Запись №17