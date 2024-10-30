Сяглов Алексей Осипович (Иосифович) 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сяглов Алексей Осипович (Иосифович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

28.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сяглов Иосиф (Осип) Захарович

Мать: Сяглова Пелагея Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
16.10.1895

Жена: Сяглова (Булавкина) Праскева Алексеевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №924, стр. 175 https://yandex.ru/archive/catalog/ee57932b-5781-48bb-8cb5-ae2dc8c22cbd/175 Запись о браке №79
Рождение ребёнка
24.07.1896

Сын: Сяглов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сяглова (Булавкина) Праскева Алексеевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/eca8c1d2-4d95-4143-b041-085267c72b3c/145 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №5, стр. 145 Запись №197 Дарья Иосифовна Романова
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: Приходькова (Сяглова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Сяглова (Булавкина) Праскева Алексеевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d80a49ff-691e-4a9b-860b-553b2d721ed1/98 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1015, стр. 98 Воспреемники Илья Никитич Сяглов, Дарья Иосифовна ... Показать все
Восприемник
26.06.1905 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Запись №48 Племянница Агриппина https://yandex.ru/archive/catalog/bb6cf263-fde1-4050-8946-35bf23a67942/127
Смерть
28.03.1912
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/dc8497c2-0b75-4eab-b23d-75df3c563557/171 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1962, стр. 171 Запись №17

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