Сяглов Иосиф (Осип) Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сяглов Иосиф (Осип) Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сяглов Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сяглова Пелагея Иоаннова

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Романова (Сяглова) Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сяглов Алексей Осипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова

Рождение ребёнка
24.02.1885 ст.

Дочь: Карпеева Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1889

Дочь: Сяглова Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8d92a682-c5ef-4723-ac28-a24a62f73c38/56 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №704, стр. 56 Воспреемник Мелания Тимофеевна Сяглова
Поручитель
27.01.1906
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/aa9eca2d-4a6c-4d21-85bb-d9ff9127cdc3/154 Брак Василия Николаевича Карпеева
Смерть
Неизвестно

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