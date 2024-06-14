Сяглов Иосиф (Осип) Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сяглов Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сяглова Пелагея Иоаннова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Романова (Сяглова) Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сяглов Алексей Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова
Рождение ребёнка
24.02.1885 ст.
Дочь: Карпеева Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова
Рождение ребёнка
03.07.1889
Дочь: Сяглова Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Сяглова Пелагея Иоаннова
https://yandex.ru/archive/catalog/8d92a682-c5ef-4723-ac28-a24a62f73c38/56 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №704, стр. 56 Воспреемник Мелания Тимофеевна Сяглова
Поручитель
27.01.1906
https://yandex.ru/archive/catalog/aa9eca2d-4a6c-4d21-85bb-d9ff9127cdc3/154 Брак Василия Николаевича Карпеева
Смерть
Неизвестно