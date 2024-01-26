Пожидаева Марианна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева Аглая Александровна
Отец ребёнка: Пожидаев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожидаев Дамир Александрович
Отец ребёнка: Пожидаев Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно