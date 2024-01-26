Пожидаева Марианна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаева Марианна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева Аглая Александровна

Отец ребёнка: Пожидаев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ян

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожидаев Дамир Александрович

Отец ребёнка: Пожидаев Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожидаев Александр Владимирович

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