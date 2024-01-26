Пожидаев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1980

Отец: Пожидаев Владимир Юрьевич

Мать: Пожидаева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева Аглая Александровна

Мать ребёнка: Пожидаева Марианна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожидаев Дамир Александрович

Мать ребёнка: Пожидаева Марианна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Марианна Петровна

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