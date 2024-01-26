Пожидаев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1980
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1980
Отец: Пожидаев Владимир Юрьевич
Мать: Пожидаева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева Аглая Александровна
Мать ребёнка: Пожидаева Марианна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожидаев Дамир Александрович
Мать ребёнка: Пожидаева Марианна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно