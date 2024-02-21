Кохович Даниил Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кохович Леонид
Мать ребёнка: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кохович) Светлана
Мать ребёнка: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно