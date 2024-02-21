Кохович Даниил Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кохович Даниил Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кохович Леонид

Мать ребёнка: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кохович) Светлана

Мать ребёнка: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кохович (Ламбина) Тамара Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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